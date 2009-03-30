2 квітня о 12.00 в офісі Biasi-Украина відбудеться прес-конференція на тему: "Енергозберігаюча технологія Biasi - відкриття представництва в Україні". Спікерами виступлять: директор представництва Biasi-Україна Людмила АРЗИБОВА, технічний директор Biasi-Україна Геннадій БАКАРАС, прес-секретар Biasi Group Марія САНГУРСЬКА.

Учасники прес-конференції розкажуть про стратегії концерну Biasi в Україні, про плани розвитку, а також про концепцію виробництва «Multienergy products», які будуть реалізовані до 2011 року.

Крім того, на прес-конференції журналістам будуть продемонстровані унікальні технології Biasi.

У 13.15, після закінчення заходу, відбудеться легкий фуршет.

Прес-конференція проходитиме за адресою, м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Озерна, 17. Добиратися від станції метро «Житомирська» маршрутними таксі №720, №721, зі станції метро «Академгородок» - маршрутними таксі №56 до зупинки «Автосалон Hyundai».

Акредитація журналістів обов`язкова.

Прохання звертатися до прес-секретаря Марії САНГУРСЬКОЇ, тел. 8 (097) 491-78-52, e-mail - macskubik@gmail.com.