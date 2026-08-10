Заступник голови МЗС РФ назвав дії США щодо України "суперечливими".

Москві не підходить варіант "замороження" бойових дій в Україні без усунення першопричини конфлікту. Таку заяву зробив заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін у інтерв’ю російській пропагандистській держагенції ТАСС.

"Як неодноразово зазначав президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне "заморожування" неможливе", – сказав Галузін.

Він додав, що на даний момент президент України Володимир Зеленський нібито "втратив будь-який зв’язок з реальністю" і "намагається ескалувати конфлікт".

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Галузін також згадав про "терористичні" удари по енергетичній інфраструктурі в Росії, зокрема по об’єктах Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який "працює насамперед в інтересах економіки Казахстану".

"Сподіваємося, що на це послідує адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим і чиї нафтогазові компанії є акціонерами КТК", – зазначив російський посадовець.

Він також назвав дії Сполучених Штатів щодо України "суперечливими".

"Про це свідчать триваючі поставки американської зброї київському режиму, надання розвідувальних даних та інша підтримка, що не узгоджується з прагненням до миру", – заявив представник МЗС.

Можливість завершенні війни в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив подальші плани російського диктатора Володимира Путіна. За словами українського лідера, очільник Кремля не демонструє готовності завершити війну на справедливих умовах. Натомість він намагається знайти хоча б символічні успіхи, якими можна було б виправдати колосальні втрати перед власним народом.

Зеленський також зауважив, що вимоги Путіна до американської сторони та його спроби торгуватися мають маніпулятивний характер.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді назвав п'ять умов, за яких може завершитися війна Росії проти України. Він наголосив, що зброєю України є інтелект нації, технологічна перевага та прагнення до історичної справедливості.

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