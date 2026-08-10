Мадяр пообіцяв збільшити удари по Криму в 7 разів, але за однієї умови

За його словами, СБС оснащені лише на 14% від необхідного рівня для проведення кримської кампанії на повну силу.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що його підрозділ міг би завдати в сім разів більше ударів по військових цілях у Криму, якби обіцяні західними союзниками кошти надійшли швидше.

В інтерв’ю AP Мадяр зазначив, що удари України по Криму є першим етапом кампанії, спрямованої на те, щоб зробити півострів непридатним як плацдарм для російських військ.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", – підкреслив він.

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При цьому, за словами командувача, СБС оснащені лише на 14 % від потреби для проведення кримської кампанії на повну силу.

"Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо".

Мадяр підкреслив, що його підрозділ за останні місяці знищив понад 300 засобів ППО – зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції, обладнання радіоелектронної боротьби. При цьому він зазначив, що під час чотирьох нещодавніх великомасштабних ракетних обстрілів Росією з Криму було випущено лише п’ять ракет, що стало можливим завдяки систематичному знищенню російських засобів ППО в цьому регіоні.

Витіснення Росії з Криму

Більша частина радянської зенітної артилерії Росії працює від електромережі, що є однією з причин, через яку електроінфраструктура Криму стала постійною ціллю. Скрізь, де в Криму працює зв’язок Starlink, СБС тепер можуть знищувати навіть найзахищеніші об'єкти, використовуючи в середньому лише три безпілотники та боєприпаси з різними характеристиками й боєголовками залежно від цілі.

"Створення умов, які унеможливлюють збереження будь-яких військових можливостей… зробить Крим нецікавим… як військовий плацдарм", – сказав Мадяр.

План України щодо Wildberries

"Wildberries – це, насамперед, платформа постачання, свого роду інтендант війни", – сказав Бровді.

Водночас, за його словами, удари по цій торговельній мережі покликані змусити пересічних росіян безпосередньо відчути війну.

Бровді відмовився назвати терміни проведення кампанії проти "Wildberries", зазначивши лише, що атаки триватимуть "доти, доки компанія не зможе швидко відновити свою діяльність".

"Це виявилося чутливим індикатором благополуччя величезної частини населення Росії – людей, які вважають себе абсолютно не зачепленими діями країни-агресора", – сказав він.

Мадяр про війну в Україні

Раніше Бровді назвав п’ять умов, за яких може завершитися війна Росії проти України.

За його словами, це стане можливим, якщо у Росії фізично зникне здатність платити за війну, виробляти зброю, захищати свій тил, відправляти на забій живу силу та підтримувати ілюзію стабільності й контролю всередині країни.

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