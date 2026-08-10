В ГУР розкрили масштаби виробництва балістики в Росії

РФ перевиконує план з виробництва основних типів ракет, зазначив Скібіцький.

Москва активно нарощує виробництво різних типів ракет, що дозволяє їм збільшувати регулярність атак по Україні. Про це в інтервʼю "РБК-Україна" розповів Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО, генерал-майор.

"За даними воєнної розвідки, показники застосування ракетного озброєння з боку росіян почали зростати ще з квітня. У квітні було 61 балістична ракета, у травні – 107, червні – 134. Пам'ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім – раз на тиждень. Зараз – ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння", – розповів Скібіцький.

Він додав, що за низкою зразків озброєння РФ перевиконує план виробництва. Зокрема по ракетах "Онікс" та "Циркон" весь річний план було виконано вже станом на 3 серпня.

Відео дня

"Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць – на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, "Калібрів" – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%. План виробництва на серпень по Х-101 – 72 одиниці, на липень показники були такими ж, але вони виробили більше – 87 ракет. Щодо 3М14 "Калібр": план на серпень – 26 одиниць, в липні планували стільки ж, а виробили 29", – зазначив Скібіцький.

Він пояснив, що РФ робить акцент на виробництві окремих засобів ураження, перерозподіляючи на це кошти. Зокрема по балістиці, за даними ГУР, ця тенденція у РФ почалася з другого кварталу цього рокую

"І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей – вони збільшують їх виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі. Однак при цьому авіаційний компонент ударів вони наразі залучають менше. У росіян є технічні проблеми з крилатими ракетами та з самими літаками – не всі ракети сходять у момент пуску. Для страхування вони залучають резервну авіацію", – каже Скібіцький.

Також експерт відзначив, що цьогоріч у РФ зʼявилися нові засоби ураження – "Бандероль" та "Дань-Т". Відзначається, що це баражуючі боєприпаси, які запускаються з вертольотів. А наразі триває робота над тим, що почати проводити пуски й з літаків.

"З'явився "Циркон" та модернізований "Онікс", який раніше міг бити лише по морським цілях, бо не спрацьовував контраст для цілей на землі, він також має збільшені дальність та бойову частину", – розповів Скібіцький.

Водночас він зазначив, що РФ зменшує інтенсивність виробництва деяких далекобійних дронів. За його словами, росіяни переналаштовують виробництво, роблячи акцент саме на турбореактивні БПЛА "Герань-4" та "Герань-5".

"В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники. Тепер для них нам потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мале ППО", – сказав Скібіцький.

Російські атаки: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягла угоди з США щодо постачання Києву антибалістичних ракет. За його словами, йдеться про щомісячні відправки. Водночас президент наголосив, що цих поставок буде недостатньо для захисту України.

Як зазначав засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик, більшість комплектуючих до російської балістики створюється безпосередньо в РФ. А саме виробництво розташоване під землею. Це все ускладнює процес знищення виробництва цих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: