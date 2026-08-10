США надають Україні безкоштовно тільки розвіддані: The Atlantic розкрив причину

Трамп повинен вітати втрати, які українські удари завдають енергетиці росіян, оскільки це може вплинути на Індію та Китай.

Єдине, що США досі надають Україні безкоштовно - це розвідувальна інформація, включаючи дані для прицільних ударів по позиціях російських військ на фронті, а також по енергетичній інфраструктурі всередині Росії.

Про це пише The Atlantic з посиланням на американські та українські джерела. Зазначається, що заслуга в цьому належить директору ЦРУ Джону Реткліффу. Саме він вражає президента США Дональда Трампа на полі для гольфу даними про російські втрати на фронті, які зараз перевищують 40 тис. на місяць.

Як зазначило видання з посиланням на одного західного розвідника, Реткліфф пояснює свій успіх тим, що "Трамп не любить переможених". Поки Україна сприймається як така, що перемагає, прихольність до неї збільшується.

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Крім того, як вказало видання, Трамп також повинен вітати втрати, які українські удари завдають енергетиці росіян, оскільки скорочення експорту нафти Москвою може зробити такі країни, як Індія та Китай, більш вразливими до американських тарифів.

Зазначається, що український президент Володимир Зеленський називає удари по російських нафтопереробних заводах "довгостроковими санкціями" і Трамп може навіть розглядати їх як прелюдію до переговорів, як він це зробив в Ірані.

"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти привести до її припинення", нагадало видання слова Трампа, які він сказав на саміті НАТО в Анкарі.

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, у червні аудит показав, що Пентагон не встиг використати $910 млн з програми USAI для України, хоча загальні багаторічні асигнування США залишаються частково активними та продовжують виконуватись через уже укладені контракти.

Раніше адміністрація Дональда Трампа раніше пропонувала виключити фінансування України з бюджетних запитів на 2026–2027 роки.

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