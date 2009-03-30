Ющенко закликає всі фракції допомогти відновити співпрацю з МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає усі фракції парламенту підтримати завтра на пленарному засіданні Верховної Ради законопроекти, необхідні для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

О.ШЛАПАК нагадав, що минулого четверга, 26 березня, В.ЮЩЕНКО мав телефонну розмову з першим заступником керівника МВФ, який зауважив, що у разі ухвалення низки законопроектів, які покращуватимуть ситуацію з доходною частиною державного бюджету, фонд готовий розглянути питання щодо повернення місії МВФ в Україну для продовження консультацій щодо надання чергового траншу кредиту.

За словами О.ШЛАПАКА, йдеться насамперед про законопроекти, спрямовані на підвищення акцизу на тютюнові вироби, лікеро-горілчану продукцію та дизельне паливо. Також йдеться про законопроект, який збільшує наповнення коштами Пенсійний фонд.

«Я переконаний: якщо ми приймемо ці три закони, ми матимемо можливість запросити МВФ», - сказав О.ШЛАПАК.

О.ШЛАПАК також повідомив, що сьогодні під час телефонних консультацій з Президентом лідери опозиції пообіцяли надати можливість уряду ухвалити відповідні законопроекти, не блокуючи парламентську трибуну.