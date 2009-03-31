Ющенко виголошує щорічне послання до Верховної Ради

Тимошенко - у залі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО почав виголошувати у Верховній Раді України щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України. Як повідомляє кореспондент УНІАН, у сесійній залі парламенту присутні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та всі члени уряду, голови обласних державних адміністрацій, керівники судів, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО. Пряму трансляцію ведуть Національна телекомпанія України, “5 канал”, “Рада”, НРКУ, Всесвітня служба «УТР».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter