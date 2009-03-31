Мороз думає, що Ющенко вслід за Кучмою шукає спосіб стати царем

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ констатує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО запозичив ряд конституційних ініціатив у попереднього глави держави Леоніда КУЧМИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ сказав, коментуючи сьогоднішній виступ Президента у Верховній Раді і пропозиції В.ЮЩЕНКА щодо змін до Конституції.

"У посланні Президента до Верховної Ради немає чіткого і зрозумілого плану виходу з кризи. Половину свого виступу В.ЮЩЕНКО присвятив реформі системи управління, внесенню змін до Конституції. Нічого нового в цьому немає: ці ідеї 8 років тому просував Л.КУЧМА», - зазначив О.МОРОЗ.

У В.ЮЩЕНКА, вважає лідер СПУ, «знову виникла тема двопалатного парламенту, яка спрямована на знищення парламентаризму в Україні, і, як наслідок - монополію влади в одних руках".

О.МОРОЗ зазначив, що ряд європейських країн йдуть сьогодні до спрощення системи представництва, тоді як Україна "нагромаджує" парламентські палати.

На думку екс-спікера, "ЮЩЕНКО сьогодні шукає способи, як переписати Конституцію, щоб Президент почувався царем». «І хоча глава держави добре розуміє, що для внесення змін до Основного Закону необхідно півтора роки, він наполягає на реформі Конституції. Це піарівський хід перед виборами", вважає О.МОРОЗ.

Лідер Соцпартії також зазначив, що "в економічній частині Послання Президента видно відверту залежність економіки України від емісійного долара, політики МВФ і США. Не випадково у своєму виступі Президент педалював тему відміни мораторію на продаж землі - щоб наповнити "порожній" долар. Фактично Україну хочуть поставити в кабалу від світових фінансових систем і ряду могутніх економік світу", - наголосив лідер СПУ.