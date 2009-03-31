Литвин обіцяє, що ВР вже завтра візьметься за «Конституцію Ющенка»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що 1 квітня на Погоджувальній раді парламенту будуть розглянуті запропоновані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні на брифінгу.

В.ЛИТВИН сказав, що завтра буде проведено засідання Погоджувальної ради, на якому планується, що керівники фракцій і парламентських комітетів визначаться щодо пропозицій Президента, а також розглянуть пропозиції інших політичних сил.

Крім цього, В.ЛИТВИН додав, що на Погоджувальній раді планується розглянути питання з приводу дати проведення президентських виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЛИТВИН спрогнозував, що під час подальшого розгляду змін до Конституції буде зіткнення законопроектів. Враховуючи це, необхідно, на думку голови ВР, створити спеціальну робочу групу, яка займеться напрацюванням узгодженого законопроекту.

Якщо ж, за словами В.ЛИТВИНА, такий законопроект напрацювати не вдасться, то кожен запропонований законопроект доведеться ставити на голосування почергово.