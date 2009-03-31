Симоненко - персона нон грата у мобілці посла США в Україні

У мобільному телефоні посла США в Україні є номери багатьох українських політиків, окрім тих, які входять до КПУ. Про це в інтерв’ю журналу «Главред» сказав сам посол Вільям Тейлор.

«Мені дуже приємно мати номери телефонів багатьох-багатьох українських політиків. І ці номери телефонів належать представникам багатьох українських партій, але не всіх», - розповів дипломат.

Відповідаючи на запитання журналіста, він зізнався, що не має номерів комуністів: «Так, комуністи в моєму мобільному не представлені. Мені також було приємно приймати багатьох українських дипломатів, державних урядовців, журналістів, науковців і релігійних діячів у себе на вечерях. І я вважаю всіх, хто були там, своїми гарними друзями».