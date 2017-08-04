У Житомирській ОДА представили нового керівника департаменту праці та соціального захисту населення Прокопця

У Житомирській ОДА сьогодні представили нового керівника департаменту праці та соціального захисту населення Юрія Прокопця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, з 4 серпня директором департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА став Юрій Прокопець.

Розпорядження про призначення нового керівника підписав голова облдержадміністрації Ігор Гундич.

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Представив директора департаменту колективу сьогодні заступник голови – керівник апарату ОДА Олексій Ясюнецький.

«Бажаю вам плідної праці та вітаю у команді голови облдержадміністрації Ігоря Гундича», – сказав Ясюнецький.

Прокопець, звертаючись до колективу, сказав, що далі спілкуватиметься із кожним з працівників щодо їх обов’язків та завдань.

«Перш за все, ми працюємо для людей. Соціальний захист – це найближчий до населення. Саме ми маємо стати тим місточком, за допомогою якого люди отримуватимуть належну допомогу, захист і відчуватимуть підтримку області і держави», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській облдержадміністрації здійснено ряд кадрових призначень. Так, зокрема, 22 червня цього року було призначено нового керівника управління освіти та науки ОДА Ларису Шевчук, також голова облдержадміністарції Гундич назвав ім'я хедхантера Артема Сачука.

Також сьогодні своїм розпорядженням Гундич звільнив ще одного керівника структурного підрозділу адміністрації: з 4 серпня Олена Савельєва вже не очолюватиме службу у справах дітей Житомирської облдержадміністрації.

«Звільнити Савельєву Олену Олегівну з посади начальника служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації 4 серпня 2017 року за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні.

Прокопець Юрій Васильович народився 16 червня 1961 року у с. Скраглівка Бердичівського району Житомирської області. Має вищу освіту, у 1987 році закінчив Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» і отримав кваліфікацію інженера-технолога.

Трудова діяльність:

1978-1979 рр. – каменяр будівельного управління №23 треста «Київміськбуд №5», м. Київ.

1979-1981 рр. – служба в армії.

1981-1987 рр. – студент Київського торговельно-економічного інституту.

1987-1993 рр. – завідуючий їдальнями заводу «Верстати-автомати», м. Житомир.

1992-1994 рр. – директор торгівельного центру, м. Житомир.

1994-1996 рр. – заступник голови правління ВАТ «Верстатуніверсалмаш», м. Житомир.

1996-1997 рр. – заступник генерального директора, перший заступник генерального директора промислово-торгівельного концерна «СППЖ», м. Житомир.

1997-1998 рр. – директор спільного підприємства «МІКРО МЕТ», м. Житомир.

1998-1999 рр. – директор спільного підприємства «АЛЮР», м. Житомир.

1999-2000 рр. – генеральний директор ЗАТ «Торговий дім «Житомир».

2000-2008 рр. – директор спільного підприємства «АЛЮР», м. Житомир.

04.2008 – 06.2008 р. – начальник цеху ТОВ «Бердичівська фабрика морозива», м. Бердичів.

2008-2010 рр. – начальник управління праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради.

2010 – 08.2017 рр. – Сінгурівський сільський голова Житомирського району Житомирської області.