З Донецька до Києва вирушає "десант" на акції протесту

У четвер, 2 квітня, з Донецька до Києва вирушать близько 400 осіб для участі в акціях протесту, які організовує у столиці Партія регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив керівник прес-служби Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор ЧИЧАСОВ.

За його словами, завтра представники різних міст і районів Донецької області на 9 автобусах виїдуть до Києва для участі у протестній акції, яка намічена на 3 квітня.