Регіонали вирішили заночувати у сесійній залі ВР

Депутати з фракції Партії регіонів, які сьогодні заблокували президію і трибуну парламенту, перебуватимуть в сесійній залі і вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив: «в нас визначені групи депутатів, які перебуватимуть в сесійній залі і вдень, і в нічний період».

Він також зазначив, що блокування роботи парламенту відбуватиметься і завтра.

За його словами, крім того, завтра по всій Україні та в Києві відбудуться мітинги.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що головною метою блокування роботи парламенту є вимога щодо надання урядом на розгляд парламенту антикризової програми.