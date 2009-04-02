Регіонали вирішили заночувати у сесійній залі ВР
13:57, 02 квітня 2009Політика
2609 0
Завтра теж блокуватимуть
Депутати з фракції Партії регіонів, які сьогодні заблокували президію і трибуну парламенту, перебуватимуть в сесійній залі і вночі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зазначив: «в нас визначені групи депутатів, які перебуватимуть в сесійній залі і вдень, і в нічний період».
Він також зазначив, що блокування роботи парламенту відбуватиметься і завтра.
За його словами, крім того, завтра по всій Україні та в Києві відбудуться мітинги.
О.ЄФРЕМОВ зазначив, що головною метою блокування роботи парламенту є вимога щодо надання урядом на розгляд парламенту антикризової програми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter