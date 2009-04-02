Регіоналам натякають, що вони самі пошилися в дурні

Телеканал «Рада» здійснює прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради тільки після оголошення головуючим на сесії про відкриття засідання.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА з приводу вимоги Партії регіонів включити пряму трансляцію з сесійної зали парламенту, роботу якого сьогодні заблокували депутати цієї фракції.

Зокрема, така робота телеканалу “Рада” передбачається Постановою Верховної Ради України про порядок висвітлення роботи парламенту.

За словами О.ЧОРНОЇ, на вимогу заступника керівника фракції Партії регіонів, голови Комітету з питань Регламенту Олександра ЄФРЕМОВА організувати всупереч згаданій постанові пряму трансляцію із сесійної зали, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував першому заступнику голови ВР Олександру ЛАВРИНОВИЧУ відкрити засідання, створивши тим самим умови для здійснення прямої трансляції з зали засідань. Оскільки цього не відбулося, трансляція з сесійної зали телеканалом «Рада» не здійснювалася, сказала прес-секретар.

При цьому вона зазначила, що телеканал «Рада» сьогодні працює у штатному режимі: проводяться прямі включення з кулуарів, транслюються брифінги представників фракцій та інтерв’ю народних депутатів України парламентському телеканалу, як робиться завжди в проміжки часу, коли не ведеться пряма трансляція засідань Верховної Ради.

У п`ятницю, 3 квітня, о 15.00 голова Верховної Ради України виступить з офіційною заявою з приводу останніх подій (конференц-зала), повідомила прес-секретар спікера.