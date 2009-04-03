Пасажири поїзду Київ-Москва отримають експериментальний пайок

«Укрзалізниця», в рамках вивчення нових вимог пасажирів щодо поліпшення сервісних послуг у поїздах, упроваджує на Південно-Західній залізниці експеримент із забезпечення пасажирів харчами і напоями під час подорожі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, з 5 квітня 2009 року пасажири поїзду № 6/5 сполученням Київ – Москва зможуть скористатися новою послугою – можливістю придбати «ланч-бокс». Для цього при оформленні квитка вони мають сплатити 35 грн. для вагону купе або 45 грн. – для вагону СВ. Харчування буде впроваджено у вагонах № 8 (купе) і № 13 (СВ).

У повідомленні зазначається, що послуга надається за бажанням пасажирів.

Як зазначають в «Укрзалізниці», забезпечення пасажирів залізничного транспорту харчуванням під час подорожі – цивілізована норма, широко поширена в країнах Західної Європи і Росії. «Укрзалізниця» впроваджує подібну послугу в розрізі підготовки залізничної галузі до перевезення пасажирів під час проведення Євро-2012. Залізничники сподіваються, що послуга «ланч-бокс» буде затребуваною і зручною для пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році «Укрзалізниця» планувала ввести харчування в поїздах, проте нововведення планувалося як обов`язкова послуга з включенням у вартість квитка (за аналогією з харчуванням в літаках). Планувалося провести експеримент, після чого обговорити можливість включення вартості харчування у вартість залізничних квитків з 1 вересня 2006 року. Проте пізніше «Укрзалізниця» відмовилася від введення обов`язкового харчування в поїздах і включення його у вартість квитків.