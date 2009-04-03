Тернопільську облраду освятили священники одразу трьох церков

Священнослужителі освятити робочі кабінети і приміщення Тернопільської облради.

Як пояснили в прес-службі облради, провести освячення нове керівництво вирішило, дотримуючись християнських традицій.

Освячення проводили священнослужителі трьох українських традиційних християнських церков – Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви.

Під час освячення керівництво обласної ради отримало духовні настанови щодо подальшої роботи облради.

На згадку про освячення священнослужителі подарували голові обласної ради Олексію КАЙДІ ікону Зарваницької Божої Матері, чудотворний оригінал якої зберігається у Зарваниці – місці паломництва греко-католиків.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.