Ющенко: на сьогодні немає підстав для розпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що на сьогодні немає підстав для розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Хмельницькому.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що не здійснить жодного незаконного кроку, в тому числі й щодо ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради.

Перед цим він висловив згоду взяти участь у дострокових президентських виборах, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими.