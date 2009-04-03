Ющенко: на сьогодні немає підстав для розпуску парламенту
15:33, 03 квітня 2009Політика
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Президент не здійснить незаконних кроків
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що на сьогодні немає підстав для розпуску парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Хмельницькому.
В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що не здійснить жодного незаконного кроку, в тому числі й щодо ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради.
Перед цим він висловив згоду взяти участь у дострокових президентських виборах, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими.
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