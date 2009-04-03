Литвин підозрює Ющенка та Януковича у заграваннях з дияволом і Богом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в Україні ведуться приховані переговори щодо перерозподілу влади через конституційні зміни.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови ВР.

"Незважаючи на те, що Україна сьогодні й так тримається переважно на хаосі, в останні дні запущено черговий сценарій зруйнування в ній залишків стабільності й передбачуваності. Мета очевидна – перехоплення влади на черговій клановій основі і через усунення конкурентів, створення комфортних умов для власного владарювання", - зазначає В.ЛИТВИН.

"При цьому ключові політичні гравці подають себе в ролі таких собі жертв, щоб уникнути будь-якої відповідальності, каналізувати людський гнів на своїх суперників. При цьому усі демонструють дедалі більшу опозиційність і правдоборство, дивовижну відстороненість від державних справ".

"Уся влада – в центрі і на місцях – страшенно далека від народу, а тому їй не страшно від того, що відбувається в людському середовищі. Розрахунок робиться на демонстрацію його проплаченої прихильності на звезених мітингах", - зазначає В.ЛИТВИН.

На тлі занепаду країни, зубожіння народу, руйнації навіть цієї системи урядування та усталення у світі зневаги до України (разом із Зімбабве, Іраком, Суданом та іншими державами вона входить до 20-ти найнестабільніших країн світу), Президент України віктор ЮЩЕНКО "наполегливо пропонує радикальний злам українського життя через невідкладний перегляд Конституції аж до проведення з цього приводу всенародного референдуму. Звісно, крізь призму свого власного бачення і світосприйняття. А також не полишає ідеї чергових дочасних парламентських виборів", йдеться в заяві.

"Фактично в унісон з главою держави і як його союзник виступає фракція Партії регіонів у Верховній Раді, заблокувавши під надуманими приводами її роботу... Чому фракцію не влаштовує діюча Верховна Рада? Що приховується за абсурдними ультимативними вимогами? Чому вона не пропонує своїх бачень і напрацювань, у тому числі щодо антикризової програми, змін до держбюджету?", - запитує голова ВР.

"Відповіді бачаться такими: відвернути увагу людей від кризи у власному партійному середовищі, від тих проблем, які самі ж створили, перебуваючи у центральній виконавчій владі вчора, і здійснюючи місцеву владу у багатьох регіонах й до сьогодні. Адже в АРК, Одеській, Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях саме вони повністю контролюють місцеву владу. Рівно ж як і чи не половину економіки країни. Виходить, що влада і власники самі себе блокують і виводять людей на мітинги проти себе. Тоді як саме вони зобов’язані давати людям роботу і платити зарплатню", - говорить В.ЛИТВИН.

За його словами, усе це - ніщо інше, як "намагання відвернути народну увагу від свого ситого способу життя, вкотре ввести в оману людей".

В.ЛИТВИН вважає, що "в сукупності усі ці дії можна і належить кваліфікувати як намагання для отримання усієї повноти влади, всієї економіки у свою власність. А для цього треба перетворити Україну на територію ненависті. Що у свою чергу розглядається як неодмінна передумова здобуття тотального контролю над країною. Не зупиняє навіть великий піст на фоні показної демонстрації боголюбства, великий гріх одночасного загравання з дияволом і Богом".

"Свавілля сьогодні може обернутися трагедією для України завтра", - йдеться в заяві.

"Поряд з цим, побоювання ключових, на даний момент, претендентів програти президентські вибори, виступає стимулом до утворення ще однієї політичної комбінації і відповідно лінії суспільного напруження. Йдеться про приховані переговори щодо перерозподілу влади знову ж таки через конституційні зміни. Причому у такий спосіб, щоб поділити сфери впливу – в економіці, політиці, владі – а відповідно й країну на основі по-суті політичної змови і усунення народу від виборів глави держави", - заявляє В.ЛИТВИН.

Голова ВР цією заявою прагне привернути увагу українського суспільства до справжніх спонукальних мотивів дій влади і політиків, до небезпечних загроз, які очікуватимуть людей і країну в разі реалізації будь-якого з цих сценаріїв.

Він застерігає владу і політиків "від продовження цинічної практики облаштування країни під себе, отримання повного контролю над нею, у тому числі через нагнітання ворожнечі та політичні війни. Україна їх вже не переживе".

В.ЛИТВИН сподівається і розраховує, що кожен народний депутат "сповна усвідомлює свою відповідальність перед людьми, а не перед вождями, а, отже, й значення дієздатної Верховної Ради".