Україна має почати процес введення візового режиму із РФ - нардеп

Спроби російського керівництва сприяти дестабілізації ситуації в Україні, зокрема, через погіршення криміногенної обстановки за допомогою інфільтрації кримінальних елементів з Росії є істотною підставою для посилення контролю за особами, що перетинають російсько-український кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Україна має почати процес введення візового режиму з РФ, що передбачатиме збирання біометричних даних всіх громадян Російської Федерації, що прибувають на територію України. Крім того, викликає занепокоєння, що діти громадян України, які перетинають адміністративний кордон з окупованим Кримом, останнім часом опитуються співробітниками погранслужби ФСБ РФ без присутності батьків. Серед питань – рід занять батьків, чим займаються і т. ін.", - сказала вона.

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Також Фріз переконана, що введення безвізового режиму України з Європейським Союзом вимагає застосування додаткових заходів безпеки у вигляді введення віз для громадян Російської Федерації на тих самих умовах, на яких ці громадяни РФ отримують візи країн ЄС.

"Числені факти підривних дій РФ проти України, участі громадян РФ в бойових діях на Донбасі проти України на боці російсько-окупаційних військ, закріплений законом України статус Росії, як країни-агресора, - все це - цілком достатні підстави для введення віз з метою посилення контролю над тим, хто та з якою метою в’їзджає на територію нашої країни", - зазначає нардеп.

Фріз стверджує, що Кремль вдасться до симетричних заходів.

"Враховуючи те, що громадян України безпідставно затримують та ув’язнюють на території РФ, візовий режим ускладнить цей процес, адже надання дозволу на видачу візи передбачає те, що країна не має претензій до особи на в’їзд. Отже, затримання українських громадян в Росії буде важче обгрунтовувати. Разом з тим, для тих, хто виступав проти безвізу з Європою, введення віз із Росією не має стати проблемою", - додала вона.