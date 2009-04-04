Тимошенко заявляє про готовність змінити склад Кабміну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про готовність змінити склад Кабінету міністрів, зокрема і прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Є у нас п`ять фракцій. Давайте знайдемо у цей важкий час мудрість. Давайте відставимо всю агресію, усі амбіції убік. Давайте всі об`єднаємося в одну команду. Я вам сказала: ви хочете бачити інший уряд – нема питань. Якщо хтось думає, що мені приємно бути на посаді прем`єр-міністра у такій жахливій ситуації, є у вас кращі прем`єр-міністри, є кращі міністри – ми готові голосувати і об`єднуватися, незалежно від кольору прапорів, тому що сьогодні весь світ це демонструє», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Для прикладу вона навела Німеччину, де під час кризи політичні супротивники об`єдналися.

У зв`язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що і в Україні політичні опоненти мають об`єднатися.