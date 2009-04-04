ЦВК зможе одночасно провести вибори Президента та ВР

Центральна виборча комісія зможе провести одночасно президентські і парламентські вибори.

Як повідомляє “5 канал”, про це заявляє член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Однак, за його словами, для цього обидва виборчі процеси мають "гармонізувати між собою". По-перше, з точки зору термінів і законодавчого врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Підтримують ідею одночасних парламентських та президентських виборів у Партії регіонів. Водночас Блок Юлії Тимошенко - категорично проти.