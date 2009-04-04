Луценко не розуміє, чому Ющенко не карає за... розкрадання

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що українські політики своїми чварами ведуть до десуверенізації країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час виступу перед делегатами ІХ з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!».

«Ця домашня війна йде в Україні політиками всіх кольорів. Сьогодні політики всіх кольорів ведуть свідомо чи несвідомо до десуверенізації країни», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, такі чвари з боку всіх політиків дестабілізують ситуацію в Україні і нагнітають істерію.

«Це єдине, чим сьогодні займаються політики, в тому числі опозиція, яка відкрито говорить, що чим гірше, тим краще для нас», - заявив міністр.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, ситуація в Україні не була б такою катастрофічною, якби політики домовились про спільні дії. «В час, коли в усіх країнах опозиція і влада знаходять спільні дії, Україна йде своїм шляхом… У нас влада воює сама з собою. Президент, який має в уряді понад половину своїх міністрів, називає його популістським і деструктивним. На це накладається мародерство бюджету з боку губернаторів», - зазначив глава МВС, додавши, що він ледь не щодня отримує інформацію від керівників регіональних управлінь міліції про факти розкрадання бюджетних коштів.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що він не хоче звинувачувати в цьому Президента, оскільки вважає, що Президент так само, як і він, не може знати про все, але здивований тим, що із високопосадовців ніхто не карається за розкрадання бюджету. У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що всім українським політикам для подолання негативних економічних явищ в Україні необхідно стиснути зуби і працювати, не чинити пустопорожніх війн і починати робити це треба зі свого робочого місця. Крім того, їм необхідно бути реалістами і просувати зміни на користь країни, зазначив міністр.

Разом з тим українському політикуму треба шукати компромісів, оскільки сьогодні, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, «наша політична кухня нагадує вірменську баню – всі ходять з тазиками, прикриваючись ззаду, один одного бояться, ніхто не миється».

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що сьогодні «всі, хто має бажання працювати незалежно від партій, мають працювати і в парламенті, і в уряді, оскільки не можна йти стінка на стінку, коли країна в небезпеці».