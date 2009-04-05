Луценко натякає, що у Тернополі за Януковича не голосували навіть сп'яну

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє перевірити, чи не було фальсифікацій на виборах до Тернопільської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», на думку Ю.ЛУЦЕНКА, дуже неправдоподібно на цих виборах виглядає високий відсоток голосів за Партію регіонів.

«Скажіть мені: хто в здоровому глузді повірить, що в чотирьох районах Тернопільської області Партія регіонів набрала перше місце? Причому більшість виборців прийшли голосувати після четвертої години? Це на Тернопіллі, коли церкви вже давно віддзвонили, пляшку давно вже розпили, а куми вже давно почесали всі язики! В це може повірити хіба що ЯНУКОВИЧ, ну можливо, ще Ганна ГЕРМАН», - зауважив. Ю.ЛУЦЕНКО.

На переконання міністра, «тернопільські вибори — це дзеркало українського політичного театру абсурду». Він зізнався, що після тернопільських виборів почав боятися будь-яких українських виборів за таким рецептом.

«Я вам даю гарантію, що ми звіримо списки виборців, які отримали бюлетені, і їхні підписи звіримо з підписами у паспортних столах. Ми побачимо відповідь на це «тернопільське чудо» партії регіонів, ЄЦ (партії Єдиний центр - УНІАН) та іже з ними»», - додав Ю.ЛУЦЕНКО

Він висловив припущення, що «в ході президентських виборів ми можемо отримати не одного Президента, бо один - буде оголошений в судах, ще один - по рішенню ЦВК, а третій заявить, що вибори не відбулися».

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. У новообраній облраді ВО “ Свобода ” здобула 50 мандатів, партія “ Єдиний центр ” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “ Народний Союз Наша Україна ” – 8, Блок Литвина – 5.