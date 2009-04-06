Сьогодні відбудеться позачергове засідання ВР

Сьогодні відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня учасники Погоджувальної ради під головуванням голови ВР Володимира ЛИТВИНА затвердили порядок денний цього пленарного засідання.

Сьогодні перед парламентаріями виступить президент Європарламенту Ганс Герт ПЕТТЕРІНГ.

Також було вирішено, що на початку засідання парламент розгляне питання стосовно Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо фінансування якнайшвидшого завершення утилізації твердого ракетного палива та виконання всього комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію ядерної зброї в Україні, згідно з Угодою між Україною та США від 25 жовтня 2003 року.

Не виключено, що сьогодні на розгляд парламенту буде внесено низку законопроектів, у тому числі визначених Президентом України як невідкладні, що вже опрацьовані у профільних комітетах.