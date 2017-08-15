МЗС РФ відреагувало на депортацію з України пропагандистки з каналу "Росія"

У Міністерстві закордонних справ РФ обурені депортацією з України кореспондента державного каналу «Росія» Тамари Нерсесьян. Про це йдеться у коментарі МЗС Росії, текст якого має УНІАН.

«Висловлюємо обурення грубим порушенням прав російських журналістів і вимагаємо від офіційного Києва неухильного дотримання міжнародних зобов'язань у сфері свободи ЗМІ та забезпечення їх безпеки», - наголошується в документі.

Читайте також"Зловили в гаражі": ЗМІ нагадали про засуджених шпигунів з КНДР, які полювали за "секретами" українських ракет

МЗС РФ заявляє, що офіційний Київ продовжує політику «перешкоджання діяльності ЗМІ та методично поповнює список іноземних журналістів, яким заборонений в'їзд на територію України».

«14 серпня в Києві співробітниками Служби безпеки України було затримано кореспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, яку після багатогодинного допиту пізно вночі доставили до російсько-українського кордону і змусили пішки залишити територію країни», - йдеться у коментарі.

«Підставою для таких дій влади стало рішення СБУ, яка кваліфікувала репортажі російської журналістки як «загрозу безпеці і територіальній цілісності України». Показово, що це не перший випадок депортації працівників ЗМІ під таким приводом. Раніше, у липні, СБУ видворила з країни журналістку телеканалів "Росія 1" і "Росія 24" Марію Князєву», - наголосили у російському МЗС.

Також відомство закликало представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ «звернути увагу на політику української влади стосовно представників засобів масової інформації та дати принципову оцінку її діям».

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня СБУ примусово повернула на територію РФ російську пропагандистку Тамару Нерсесьян і заборонила їй в'їзд в Україну на три роки.