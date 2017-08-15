СБУ видворила з України російську журналістку: в'їзд заборонений на три роки

СБУ видворила з України російську журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Тамару Нерсесьян. Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Видворили її сьогодні вночі», - заявила вона. Наразі жодних інших подробиць не повідомляється.

У той же час ТАСС з посиланням на пропагандистський телеканал "Росія 24" повідомляє, що вона позбавлена права в'їзду в Україну строком на три роки.

"Мене затримали на вулиці і відразу відвезли у відділення, головний офіс Служби безпеки, де протягом трьох годин проводився допит... Після допиту мені було зачитано рішення служби безпеки України про те, що мене депортують і позбавляють можливості в'їзду на територію України протягом трьох років", - сказала Нерсесьян.

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За словами журналістки, її посадили в машину і вивезли на кордон з РФ. Відзначається, що приводом для депортації послужили її репортажі, які представляли загрозу безпеці і територіальній цілісності України.

Нерсесьян додала, що оператор телекомпанії "продовжує перебувати в Києві, вирішується питання про його подальшу долю".

Раніше УНІАН повідомляв, що заблоковано деструктивну діяльність журналістки Марії Князєвої, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Росія-1" і "Росія-24".