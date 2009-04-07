ОБСЄ закликає Україну переписати закони про вибори

Координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир КОПАЙ закликає українських політиків внести зміни до виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Гостомелі Київської області з нагоди передачі ОБСЄ та Європейським Союзом комп’ютерного обладнання Центральній виборчій комісії для запровадження Державного реєстру виборців.

«Запровадження Державного реєстру виборців в Україні є однією з основних рекомендацій ОБСЄ. Сучасне комп’ютерне обладнання, яке ми сьогодні передаємо ЦВК, значно підвищить рівень спроможності органів ведення реєстру щодо створення та постійного оновлення бази даних виборців. У свою чергу, це покращить якість проведення наступних виборів Президента України. Проте вирішальними у цьому відношенні стануть поправки до виборчого законодавства», - сказав Л.КОПАЙ.

При цьому керівник відділу політики, преси та інформації представництва Єврокомісії в Україні Дірк ШЮБЕЛЬ зазначив, що надання комп’ютерного обладнання має сприяти виконанню зобов’язань щодо впровадження демократичних стандартів та верховенства права згідно із планом дій між Україною та ЄС, особливо в частині, що стосується демократичного проведення виборів.