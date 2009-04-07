Ющенко провів політінформацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Конституції з метою забезпечення стабільності та політичного розвитку в Україні, які зараз гальмуються конфліктами, що стали практично нормою на різних рівнях влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами і викладачами одеських вузів. У своєму виступі глава держави роз`яснив суть своїх ініціатив в економічній політиці нашої держави, зовнішньополітичній діяльності та виклав своє бачення оновленої Конституції України.

Говорячи про пропоновані ним зміни до Основного Закону, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йдеться зокрема про створення в нашій державі парламенту європейського зразка - Національних зборів, що складатимуться з верхньої та нижньої палат. При цьому Президент запропоновував, по-перше, скоротити загальну кількість парламентаріїв до 380 осіб (300 у нижній палаті та 80 у верхній), а, по-друге, скасувати їхню необмежену недоторканність.

Глава держави пояснив, що нижня палата (Палата депутатів) має стати органом політичного представництва народу, що обиратиметься на прямих виборах. Принциповим, за його словами є те, аби голосування проводилося за пропорційною системою за відкритими списками. Саме тому, переконаний В.ЮЩЕНКО, паралельно з конституційними змінами мають бути внесені відповідні зміни до виборчого законодавства.

Крім законодавчої функції, основним обов`язком нижньої палати буде формування уряду та контроль за його діяльністю, зазначив Президент.

Натомість верхня палата (Сенат), відповідно до запропонованих главою держави змін, має представляти в парламенті інтереси регіонів, візьме на себе повноваження з кадрових призначень, які не є урядовими, а також буде схвалювати рішення Президента в сфері оборони і безпеки держави. До верхньої палати мають увійти по три представники від кожної області, обрані на прямих виборах за мажоритарною системою.

Наявність цих двох палат, переконаний В.ЮЩЕНКО, дозволить розмежувати у парламенті політичні дискусії та призначення в державних інституціях.

Вибори Президента, відповідно до внесеного главою держави законопроекту, мають проводитися прямим всенародним голосуванням, що підтвердить його статус як гаранта державного суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

У своєму виступі Президент також звернув окрему увагу на те, що запропонована ним конституційна реформа передбачає посилення місцевого самоврядування з наданням йому реальних повноважень та забезпеченням фінансової самодостатності.

У розвиток конституційної реформи, переконаний глава держави, також повинно відбутися спрямоване на децентралізацію реформування бюджетної системи; судова реформа - для досягнення незалежності цієї гілки влади; реформа правоохоронних органів, яка має позбавити їх невластивих їм функцій, а також адміністративно-територіальна реформа.

Президент нагадав, що, за рейтингом Freedom House, торік Україна вперше увійшла до категорії «вільних країн». Відтак, наголосив В.ЮЩЕНКО, запропоновані ним зміни до Конституції мають закріпити демократичні здобутки нашої держави. «За кожною з цих позицій стоїть механізм захисту інтересів пересічного громадянина. Це механізм створення публічної відповідальної влади», - підкреслив Президент.

Під час зустрічі глава держави також відповів на запитання студентів.