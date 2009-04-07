Ющенко: країну поділити на двох не вдасться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений в успішній реалізації його конституційних ініціатив.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні в Одесі в інтерв`ю журналістам низки регіональних засобів масової інформації.

«Я не заграю з людьми. Те, що я говорю, - це персональний інтерес кожної людини. Моя місія - сформувати кроки, які треба зробити для того, щоб ми мали нормальну публічну владу», - сказав глава держави, зазначивши, що у своїх пропозиціях використовував досвід інших країн, у тому числі країн-сусідів.

В.ЮЩЕНКО впевнений, що суспільство підтримає ті зміни, які він запропонував, і буде партнером у їх здійсненні. “А повернути рух нашої країни у зворотному від європейських демократичних стандартів напрямку нікому не вдасться. Переконаний, країну поділити на двох не вдасться. Обирати Президента в парламенті не вдасться», - сказав він.

Президент висловив переконання, що запропоновані ним кардинальні політичні рішення не є несвоєчасними у період економічної кризи, а навпаки. Адже у кризовий час у суспільстві формується усвідомлена готовність адекватно дати відповідь на кризові виклики. «Це час змінюватися. Іншої нагоди у нас не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що розуміє, що чинна влада не підтримає ті зміни, які він запропонував. «Що стосується так званого політикуму, який представляє чинну владу, то, думаю, скоріш за все, він мене не підтримає», - вважає Президент, пояснивши це тим, що запропоновані ним зміни утвердять нові принципи формування влади. «Принципи принесуть нову якість, а нова якість принесе нових людей», - сказав Президент.