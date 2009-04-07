Комуністи кажуть, що Ющенко може призначити вибори у ВР на червень

КПУ виступає проти дострокових парламентських виборів, заявив народний депутат четвертого скликання Сергій ГМИРЯ під час відеомосту Москва-Київ у РІА «Новости».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми (комуністи - УНІАН) цих виборів не хочемо, але їх не боїмося».

С.ГМИРЯ не виключає, що дострокові вибори до парламенту потрібні для реалізації сценарію продовження терміну перебування Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента України.

Також він не виключає, що «через 10 днів буде указ Президента України про проведення дострокових виборів у середині червня», які не відбудуться через неявку виборців. За його словами, після цього повторні вибори у Верховну Раду України будуть призначені «наприкінці літа, а парламент, умовно кажучи, не працюватиме до 1 жовтня».

С.ГМИРЯ вважає, що в цей же час В.ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду, який визнає неконституційною дату виборів Президента 25 жовтня 2009 року, і «ми в результаті не маємо виборів ні в жовтні, ні в січні, оскільки нікому буде їх оголосити», оскільки парламент відсутній.

За його словами, «сьогодні парламентські дострокові вибори сприятимуть зміцненню нинішнього режиму», проти чого виступає КПУ.