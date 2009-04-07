Україна зможе отримати стільки грошей, на скільки подасть проектів

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає, що в рамках “Східного партнерства” Україна зможе отримати стільки грошей, наскільки представить проектів.

Про це він заявив сьогодні у Празі в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Ми дійшли єдиної точки зору, що передусім має йти конкретний проект, а під цей проект буде європейська сторона виділяти кошти. Ці кошти можуть виділятися з різних джерел, і сьогодні про це нам сказали, як безпосередньо з бюджету Європейської комісії, або з так званого добровільного фонду, з якого будуть перераховувати кошти на конкретні проекти потенційні країни-донори”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, який брав участь у Празі у підготовці саміту “Східного партнерства”, запланованого на 7 травня.

Він також зазначив, що серед країн-донорів, які можуть фінансувати окремі проекти, можуть також бути країни, що не є членами ЄС, наприклад, США чи Японія.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) остаточно затвердила програму “Східне партнерство”, спрямовану на посилення відносин з країнами-східними сусідами ЄС. Загалом на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, що підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.