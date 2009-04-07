У Держдумі Росії вважають неминучими одночасні вибори Президента і ВР
"Усі втомилися і хочуть змінити ситуацію"
|Олександр БАБАКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.
“Я б назвав це неминучістю. Всі втомилися і хочуть змінити ситуацію”, - сказав О.БАБАКОВ.
На його думку, під час виборів також неминуча консолідація навколо деяких політичних фігур України.
У зв`язку з цим він підкреслив, що Росія повинна показати Україні, що працюватиме з будь-якою політичною силою, яка буде обрана.
“Росії слід серйозно поставитися до цього, і уникнути спекуляцій, і висловити сподівання, що прийдуть здорові сили, які розуміють неминучість добросусідських відносин із Росією”, - сказав О.БАБАКОВ.
При цьому він пояснив, що має на увазі під «здоровими силами» політичні сили, які не відвернуться від Заходу, але у той же час не будуватимуть відносини із західними країнами на шкоду відносинам з РФ.
Також він вважає непродуктивними висловлювання про спірний статус Криму. «Непорушність кордонів – вона не обговорюється, ми визнаємо суверенітет України», - підкреслив О.БАБАКОВ.
При цьому він додав, що зовнішню політику Росії не треба сприймати як втручання у внутрішні справи. У той же час він вважає нормальним, що Росія відстоює інтереси російськомовного населення в Україні. Зокрема, він навів приклад, що Польща видає українцям «карту поляка», і це не сприймається як втручання у внутрішні справи України.
“Не треба втручатися у внутрішні справи, треба демонструвати Україні і українському народу готовність до співпраці”, - сказав О.БАБАКОВ.
При цьому він зазначив, що якби розвивалися українські школи в Росії, то це б вибило аргументи у деяких українських політичних сил, які спекулюють на цій темі.