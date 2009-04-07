У Держдумі Росії вважають неминучими одночасні вибори Президента і ВР

Віце-спікер Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ вважає «неминучим» проведення одночасно дострокових парламентських і президентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.

“Я б назвав це неминучістю. Всі втомилися і хочуть змінити ситуацію”, - сказав О.БАБАКОВ.

На його думку, під час виборів також неминуча консолідація навколо деяких політичних фігур України.

У зв`язку з цим він підкреслив, що Росія повинна показати Україні, що працюватиме з будь-якою політичною силою, яка буде обрана.

“Росії слід серйозно поставитися до цього, і уникнути спекуляцій, і висловити сподівання, що прийдуть здорові сили, які розуміють неминучість добросусідських відносин із Росією”, - сказав О.БАБАКОВ.

При цьому він пояснив, що має на увазі під «здоровими силами» політичні сили, які не відвернуться від Заходу, але у той же час не будуватимуть відносини із західними країнами на шкоду відносинам з РФ.

Також він вважає непродуктивними висловлювання про спірний статус Криму. «Непорушність кордонів – вона не обговорюється, ми визнаємо суверенітет України», - підкреслив О.БАБАКОВ.

При цьому він додав, що зовнішню політику Росії не треба сприймати як втручання у внутрішні справи. У той же час він вважає нормальним, що Росія відстоює інтереси російськомовного населення в Україні. Зокрема, він навів приклад, що Польща видає українцям «карту поляка», і це не сприймається як втручання у внутрішні справи України.

“Не треба втручатися у внутрішні справи, треба демонструвати Україні і українському народу готовність до співпраці”, - сказав О.БАБАКОВ.

При цьому він зазначив, що якби розвивалися українські школи в Росії, то це б вибило аргументи у деяких українських політичних сил, які спекулюють на цій темі.