У Ющенка дійшли висновку, що нардепи даремно ховаються

Секретаріаті Президента України вважають, що депутати мають сісти за круглий стіл і знайти компромісний вихід з політичної кризи, у тому числі й питання стосовно проведення виборів Президента і парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що необхідно знайти конституційний варіант «перезавантаження» влади.

«Очевидно, що як би не ховалися народні депутати у ситуації, яка сьогодні є у парламенті, є ознаки парламентської кризи», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК навела приклад, що з десяти урядових антикризових законопроектів, внесених на розгляд парламенту, було ухвалено лише два. На її думку, це свідчить про те, що де-факто в парламенті не існує коаліції, і є сумніви щодо юридичного оформлення коаліції.

За її словами, сьогодні не можна говорити про неможливість одночасного проведення президентських і парламентських виборів. М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що необхідно вносити зміни до законодавства, в тому числі й до законів про вибори народних депутатів і вибори Президента.

«Ці проблеми є, але вони можуть вирішуватись, якщо буде політична воля», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.