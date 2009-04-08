Тимошенко потрібні півмільярда доларів, щоб заткнути дірку в бюджеті

Кабінет Міністрів України веде переговори зі Світовим банком про надання кредиту в розмірі 0,5 млрд. доларів для покриття дефіциту державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ.

За його словами, решта суми дефіциту покриватиметься за рахунок інших джерел, зокрема за рахунок внутрішніх запозичень.

Як повідомляв УНІАН, прямий і непрямий дефіцит бюджету-2009 становить 7,5-8% від ВВП. Про це він заявив сьогодні, 8 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ході виїзної наради з питань підтримки будівельної галузі.

"Це приблизно 80-85 млрд. грн., які потрібно профінансувати Національному банку, але при цьому утримати контроль над інфляцією», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО додав, що зараз "не потрібно давати підтримку урядовому споживанню, а необхідно підтримати економіку, яка стимулює споживчий попит".

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), видатки – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн. (або 2,9% ВВП), зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

На думку експертів, дефіцит Державного бюджету в 2009 році може становити 62 млрд. грн., або 6,1% від ВВП, у випадку якщо витрати бюджету не будуть кардинально переглянуті.