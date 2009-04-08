Кріль розказав, на чию підтримку розраховує Єдиний центр

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що його партія розраховує на підтримку тільки українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.КРІЛЬ, відповідаючи на питання журналістів стосовно повідомлень у ЗМІ щодо того, що Президент більше не збирається підтримувати «Єдиний центр», сказав: “Я ніколи не чув публічних заяв Віктора ЮЩЕНКА про його особисту підтримку «Єдиного центру».

«Єдиний центр» є самодостатньою політичною силою. Про це свідчать вибори на Тернопільщині, де наша політична сила отримала понад 14% підтримки виборців, а також вибори місцевих голів, де кандидати від партії перемогли у 15 населених пунктах. А це вдвічі більше, ніж такі політичні сили як Партія регіонів та БЮТ», - наголосив І.КРІЛЬ.

«Єдиний, на підтримку кого розраховує «Єдиний центр», – це український народ», – підкреслив лідер партії.