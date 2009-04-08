Кріль розказав, на чию підтримку розраховує Єдиний центр
Політик про успіхі партії
Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що його партія розраховує на підтримку тільки українського народу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.КРІЛЬ, відповідаючи на питання журналістів стосовно повідомлень у ЗМІ щодо того, що Президент більше не збирається підтримувати «Єдиний центр», сказав: “Я ніколи не чув публічних заяв Віктора ЮЩЕНКА про його особисту підтримку «Єдиного центру».
«Єдиний центр» є самодостатньою політичною силою. Про це свідчать вибори на Тернопільщині, де наша політична сила отримала понад 14% підтримки виборців, а також вибори місцевих голів, де кандидати від партії перемогли у 15 населених пунктах. А це вдвічі більше, ніж такі політичні сили як Партія регіонів та БЮТ», - наголосив І.КРІЛЬ.
«Єдиний, на підтримку кого розраховує «Єдиний центр», – це український народ», – підкреслив лідер партії.