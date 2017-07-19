За Добкіна внесли всі 50 мільйонів гривень застави

Депутат Верховної ради України від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив, що його колеги по партії Вадим Новинський і Борис Колесніков внесли за нього всю заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба "Оппоблока".

«Я вдячний своїм товаришам. Вони прийняли рішення внести заставу, - Ред.) без мене, лише поставивши мене до відома про це. Це один з прекрасних моментів, які називають товариством», - заявив Добкін.

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За його словами, першу частину застави в розмірі 30 мільйонів гривень вніс Вадим Новинський, другу – у розмірі 20 мільйонів – Борис Колесніков. Зараз адвокати Добкіна готують апеляцію на рішення суду про його арешт.

«Ми будемо готувати заяву в Апеляційний суд, де ми хочемо оскаржити рішення суду першої інстанції, тому що я вважаю, що я не небезпечний людина для держави, мене нема чого ховати і ізолювати від суспільства у в'язницю», - сказав Михайло Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна. Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста. 15 липня суд ухвалив рішення заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.