Яценюк: Україна для українців за духом

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, в Україні досі немає лідера нації, що є основою створення політичної нації.

Про це він заявив під час науково-практичної конференції «Формування політичної української нації як основи міжнаціональної згоди в Україні», яка проходила в Криму, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Якщо суспільство не скристалізує в собі лідера нації, інтелект і розум, то ми не сформуємо ніколи політичну націю і наше основне з вами завдання – зрозуміти, що це не процес одного дня».

Лідер “Фронту змін” додав, що політична нація - не конструктор, який потрібно лише зібрати і він працюватиме. Він зазначив, що “це не робиться через примус”. “Я знаю точно, що це не модель, яку можна реалізувати як пазл або конструктор лєго, коли ти склав і воно працює. На це йдуть роки», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” зауважив, що, “створюючи політичну націю, головне - об`єднати українців за духом”. «Україна не для українців за національністю – Україна для українців за духом, а це не залежить від національності, від мови, віросповідання”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.