У прокуратурі Криму запевнили, що допитають групу Scooter

Прокуратура Автономної Республіки Крим в рамках кримінального розслідування направить запит до Німеччини для підтвердження факту виступу групи «Scooter» на тимчасово окупованому Росією півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов на прес-конференції в Києві.

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«Ми проводимо всі необхідні слідчі дії. Через механізм правової допомоги ми направимо запит нашим німецьким колегам для того, щоб допитати людей і для отримання підтвердження, чи дійсно вони («Scooter» - УНІАН) перетинали кордон, оскільки нині про це відомо лише зі ЗМІ», - сказав Мамедов.

Він також додав, що прокуратура зобов'язана перевіряти всі факти, навіть не зважаючи на наявність відеозаписів з виступу музикантів у анексованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, після виступу Scooter в Криму в Німеччині розгорівся політичний скандал. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав організаторів німецького шоу DSDS ("Німеччина шукає супер-зірку") виключити зі складу журі соліста групи Scooter Ейч Пі Бакстера за те, що він порушив закон іншої країни.

Між тим, німецькі юристи стверджують, що розпочате в Україні провадження проти учасників популярної німецької групи практично не має ніяких перспектив. На організацію і проведення комерційних концертів на півострові дія обмежувальних заходів ЄС не поширюється.

В той час, як українське законодавство за в'їзд в Крим з території Росії передбачає кримінальну відповідальність, в Німеччині такої заборони немає. Зовнішньополітичне відомство Німеччини лише не рекомендує відвідувати анексований півострів і попереджає, що для в'їзду з материкової території країни потрібно дозвіл Києва, а в'їзд з території Росії є порушенням українських законів.