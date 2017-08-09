Німецькі експерти: відкрита в Україні справа проти Scooter не має жодних перспектив

Прокуратура Автономної республіки Крим, яка веде провадження проти гурту Scooter, планує одержати правову допомогу від Німеччини у цій справі, передає "Німецька хвиля". Прокуратура вже заявила про наміри спрямувати запити до компетентних органів Німеччини щодо надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні.

Читайте такожПрокуратура України має намір допитати учасників групи Scooter через гастролі у КримуЯк зазначається на сайті відомства, ідеться про "проведення низки слідчих дій, передусім, допиту особи".

У кримській справі Scooter про порушення норм німецького чи європейського права не йдеться. У той час, як українське законодавство за в'їзд до Криму з території Росії передбачає кримінальну відповідальність, у Німеччині такої заборони немає. Зовнішньополітичне відомство Німеччини лише не рекомендує відвідувати анексований півострів і попереджає, що для в'їзду з материкової території країни потрібен дозвіл Києва, а в'їзд з території Росії є порушенням українських законів.

Як підтвердили виданню німецькі юристи, підозр у порушенні санкцій ЄС, котрі забороняють експорт товарів і послуг до Криму, теж немає, адже на організацію та проведення комерційних концертів на півострові дія обмежувальних заходів ЄС не поширюється. Тож, почате в Україні провадження проти учасників популярного німецького гурту не має практично жодних перспектив, сходяться на думці німецькі експерти.

"Шансів, що Україна зможе щось вдіяти проти учасників гурту Scooter, якщо тільки вони самі не приїдуть на її територію, чого вони точно не зроблять, майже немає", - вважає німецький юрист з міжнародної адвокатської контори CMS Томас Гайдеманн.

З тим, що у Києва в іншому разі немає можливостей реалізувати успішне кримінальне переслідування, погоджується і науковий співробітник Інституту Макса Планка з міжнародного права Маттіас Гартвіґ. "Якщо ці персони опиняться в Україні, то тоді їх можна було б притягнути до відповідальності за українським законодавством, а інакше, навіть якщо припустити, що їх оголосять у розшук, то екстрадиція виключена", - зазначає він. Крім того, що процедура видачі дуже складна, основний закон Німеччини забороняє екстрадицію німецьких громадян, винятки можливі лише у випадках видачі країнам ЄС чи міжнародним судам. Натомість Томас Гайдеманн дуже сумнівається, що у справі про порушення правил перетину кордону може дійти до оголошення музикантів з Німеччини у міжнародний розшук.

Великих сподівань у рамках процедури надання правової допомоги Україні з боку Німеччини німецькі юристи теж не мають. Тим часом у федеральному міністерстві юстиції Німеччини повідомили, що жодних запитів щодо надання правової допомоги від української сторони до них ще не надходило. Утім, "це й не дивно, адже така процедура триває певний час, оскільки подібні запити надходять дипломатичним шляхом", - пояснив один з речників міністерства Філіп Шольц. За його словами, правову допомогу Україні можуть надати на підставі відповідної європейської угоди, але тільки після ретельної перевірки, чи є для цього передумови.

Про те, що можливість відмови у правовій допомозі у цій справі не виключена, говорить і Томас Гайдеманн. "Держава, до якої звернулися щодо правової допомоги, зовсім не зобов'язана її надавати", - зауважує він, додаючи, що так може статися, якщо будуть підстави вважати, що переслідування виходить з політичних мотивів, або що переслідування за таке закордонне правопорушення може зашкодити громадському порядку в країні.

У разі ж позитивної відповіді на запит про правову допомогу Київ може розраховувати на одержання документів або проведення допитів, зазначає Томас Гайдеманн. Можливість організації допиту в Німеччині учасників гурту Scooter в рамках процедури правової допомоги припускає і Маттіас Гартвіґ, хоча й висловлює сумніви у доцільності цього. "Що б це дало? Вони б розповіли, що були в Криму, що в'їхали туди з території Росії, але це і так відомо зі ЗМІ", - розмірковує правник.

Водночас те, що Україна реагує фактично безперспективним кримінальним провадженням на порушення правил доступу на, хоч і анексовану, але за нормами міжнародного права, свою територію, - є цілком зрозумілим, погоджуються експерти. Як відзначає Гайдеманн, таким кроком Київ також знову голосно привертає увагу міжнародної спільноти до кримського питання та наголошує, що "Крим є українським".