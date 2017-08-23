Екс-заступник командира "Айдару" розповів про причини обшуку у своєму будинку

Підставою для обшуків в будинку екс-заступника командира батальйону «Айдар» Ігоря Рицка стала заява нардепа Ігоря Лапіна. Про це сам Рицко заявив Волинським новинам.

На його думку, справжньою причиною є "правда про військові злочини та випадкове вбивство 13 бійців свого батальйону за наказом самого ж Лапіна".

Обшуки розпочалися близько 6:30 ранку за ухвалою суду від 10 серпня на основі заяви Ігоря Лапіна за нібито розголошення конфіденційної інформації Рицком. Правоохоронці вилучили зброю (яка зі слів Рицка була належно зареєстрована), комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

З власних джерел журналістам стало відомо, що атовцю Ігорю Рицку інкримінують розкриття конфіденційної інформації. Зокрема, йдеться про публікації, у яких Рицко вказав перелік придбаних Лапіним квартир з адресами та його численні дороговартісті автомобілі.

Цю інформацію айдарівець підтвердив в коментарі ІА Волинські Новини.

"Заяву Лапін написав через публікацію Ігорем Рицком на своїй сторінці у Фейсбуці інформації про військові злочини, які Лапін чинив під час перебування в АТО", - пишуть журналісти.

«Ця інформація була взята мною з інтернету: з особистої сторінки Лапіна в Фейсбуці, Вікіпедії, з коментарів на різноманітних ресурсах. Тобто з відкритих джерел. Я думаю, що Лапін збісило, що я розказав правду про його військові злочини. Зокрема, про вбивство 13 бійців батальйону «Айдар», - каже Ігор Рицко.

Як зауважують журналісти, про вищезгадані факти розповідав і легендарний ветеран АТО Олег Твердохліб на певдо «Сармат» і чимало інших бійців. З його слів, на сході в липні 2014 року після боїв під Георгіївкою Ігор Лапін вирішив проявити свої «командирські здібності», чого не наважувався робити раніше.

«Не володіючи бойовою ситуацією, він дає команду екіпажу танку, який був прикомандирований до підрозділу, стріляти по флангу наступаючих, бо йому «здалося», що там сепаратисти. Після пострілів вмить все стихло, чутно було тільки крики та стогони… Коли ми туди приїхали, то побачили жахливу картину - полягло тринадцять кращих айдарівців: Микола Королько, Алієв Іончу, Афі Огли, Віталій Бойко, Ілля Василаш, Михайло Вербовий, Олександр Давидчук, Орес Квач, Сергій Коврига, Іван Куліш, Станіслав Менюк, Ігор Римар, Павло Топольський, Сергій Шостак», розповів "Сармат".

Про вищезгаданий факт, як і про мародерство Лапіна в зоні АТО, він вже заявляв публічно ще рік тому. Проте нині, зі слів Рицка, користуючись моментом, підтримкою правоохоронців та депутатським мандатом, він тисне на активістів та взагалі будь-яких інакомислячих.

Під час обшуку в Ігоря Рицка перевірили дозволи на зброю, які, з його слів, були не прострочені, а сама зброя зберігалась у сейфі. Проте, її, все ж, вилучили.

Журналісти зазначаються, що на відео ТРК Аверс видно, що у переддень обшуків, 22 серпня, поблизу помешкання Ігоря Рицка чатували правоохороні та був помічений автомобіль самооборонівця Сергія Рижкова.

«Самооборона Волині» - це угрупування, яке створене за ініціативи Ігоря Лапіна та існує під його патронатом. До речі, при появі журналістів, які мали намір поспілкуватися з водієм, автомобіль Рижкова погазував у протилежну сторону від працівників ЗМІ.