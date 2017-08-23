Порошенко зустрівся з міністрами оборони Чорногорії та країн Балтії

Президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром оборони Литви Раймундасом Кароблісом, міністром оборони Латвії Раймондсом Бергманісом, міністром оборони Естонії Юрі Луйком та міністром оборони Чорногорії Предрагом Бошковичем.

Читайте такожГлава Пентагону прибув до УкраїниЯк повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко висловив вдячність керівникам оборонних відомств за рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Участь парадних розрахунків і знаменних груп ваших країн пліч-о-пліч з українськими підрозділами у військовому параді з нагоди Дня Незалежності - це важлива демонстрація нашої єдності і солідарності перед обличчям спільних викликів», - наголосив президент України.

Також глава держави подякував за тверду позицію Литви, Латвії, Естонії та Чорногорії щодо невизнання анексії Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

Крім того, Порошенко відзначив фінансову, технічну та гуманітарну допомогу, яка надається урядами цих країн як на двосторонній основі, так і в рамках відповідних трастових фондів НАТО.

Окремо було відзначено програми лікування та реабілітації поранених в АТО українських воїнів.

Також глава держави привітав Чорногорію з нещодавнім набуттям повноправного членства в НАТО. «Ми вважаємо українців героями, які захищають європейські цінності. Тому будемо всебічно допомагати та підтримувати Україну в цій боротьбі», - заявив під час зустрічі міністр оборони Естонії.

Співрозмовники також обговорили широке коло питань розвитку відносин у військово-технічній сфері та зміцненні оборонного потенціалу України в умовах протидії російських агресії.