НАТО збільшує трастові фонди з допомоги українській армії – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Північноатлантичний альянс за результатами засідання Комісії Україна - НАТО збільшив трастові фонди з допомоги Збройним силам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час церемонії відкриття пам’ятного знаку «Козацький хрест борцям за волю» поблизу Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ Київського патріархату в Сумах.

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"На цьому тижні пройшла Комісія Україна - НАТО, де збільшені трастові фонди по допомозі Збройним силам Україні, протидії кіберзлочинності, оздоровленню українських воїнів, надання психологічної реабілітації ветеранам АТО", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Києві відбулось засідання Комісії Україна – НАТО з нагоди 20-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.