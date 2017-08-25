У швейцарській клініці відмовились прокоментувати стан власника ФК "Карпати" після ДТП на Львівщині - журналіст

У Швейцарії у приватній клініці відмовились підтвердити медичний висновок щодо стану власника ФК «Карпати» Петра Димінського після того, як його авто потрапило в смертельне ДТП під Львовом. Про це повідомив журналіст Данило Мокрик у Facebook.

Журналіст повідомив, що представник Clinique Generale-Beaulieu відмовився коментувати опублікований раніше у відкритому доступі висновок лікаря клініки Дімітроса Самараса, посилаючись на лікарську таємницю.

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"Інформуємо вас, що ми дотримуємося лікарської таємниці. Відтак ми не можемо підтвердити чи спростувати факт присутності особи в нашому закладі", – йдеться у відповіді представника клініки.

Кілька днів тому адвокат Димінського повідомляв, що його клієнт проходив медичний огляд у швейцарській клініці та навіть представив медвисновок від лікаря, згідно із яким у Димінського не виявили тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН раніше, адвокат президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий заявляє, той не отримував повісток на допит. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, повідомленн радника міністра МВС Антона Геращенко у соцмережі, опубліковане 22 серпня і в якому йдеться про те, що Димінському була вручена повістка на допит, "є неправдою". "Петро Димінський не отримував повістки на допит", - написав адвокат.

За словами адвоката, львівський бізнесмен був допитаний слідчим у неділю, 20 серпня, про що складено відповідний протокол.

Адвокат переконує, що Димінський не тікав до Женеви, а перебуває там із бізнес-візитом. У Швейцарії він пройшов медогляд у доктора медицини Дімітроса Самараса. Лікар зробив висновок, що Димінський "перебуває в хорошому фізичному та психологічному стані, і що немає жодних медичних протипоказань, що створювали б будь-які конкретні обмеження, що стосуються його діяльності".