У Єгипті під час відпочинку загинув український депутат
26 серпня пішов із життя очільник Тернопільської міської організації об'єднання "Свобода" Володимир Стаюра.
Сьогодні, 26 серпня, пішов із життя очільник Тернопільської міської організації об'єднання "Свобода" Володимир Стаюра. Нещасний випадок стався в Єгипті. Володимир відпочивав там із дружиною та 7-річним сином. Під час прогулянки біля моря в Стаюри зупинилося серце. Про це повідомляє ТСН.
Водночас інші джерела повідомляють, що Стаюра загинув під час заняття з дайвінгу, яке було його хобі останні кілька років. Про це пише ternopil.te.ua. Під час підйому з води, ніби, відбулася різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним.
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Володимиру Стаюрі був лише 51 рік. Від 2009-го він був депутатом Тернопільської обласної, а потім міської ради та очолював Тернопільську обласну організацію ВО "Свобода", а до останнього часу - міську організацію. На війні був у складі добровольчого батальйону "Січ" та заступником командира роти "Карпатська Січ" 93-ї бригади Збройних сил України.