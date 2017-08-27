У Єгипті під час відпочинку загинув український депутат

Сьогодні, 26 серпня, пішов із життя очільник Тернопільської міської організації об'єднання "Свобода" Володимир Стаюра. Нещасний випадок стався в Єгипті. Володимир відпочивав там із дружиною та 7-річним сином. Під час прогулянки біля моря в Стаюри зупинилося серце. Про це повідомляє ТСН.

Водночас інші джерела повідомляють, що Стаюра загинув під час заняття з дайвінгу, яке було його хобі останні кілька років. Про це пише ternopil.te.ua. Під час підйому з води, ніби, відбулася різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним.

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Володимиру Стаюрі був лише 51 рік. Від 2009-го він був депутатом Тернопільської обласної, а потім міської ради та очолював Тернопільську обласну організацію ВО "Свобода", а до останнього часу - міську організацію. На війні був у складі добровольчого батальйону "Січ" та заступником командира роти "Карпатська Січ" 93-ї бригади Збройних сил України.