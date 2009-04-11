У Мінпромполітики здивовані реакцією «Нафтогазу»

У Міністерстві промислової політик здивовані реакцією НАК «Нафтогаз України» на ухвалену урядом постанову, якій хімічним підприємствам дозволяється закуповувати природний газ напряму у нерезидентів.

Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту розвитку хімічної промисловості Мінпромполітики Микола СЕМЕРЕЖКО.

За його словами, Міністерство палива та енергетики, у підпорядкуванні якого знаходиться НАК, узгодило проект постанови без зауважень.

“Мінпаливенерго, за прописом міністра (Юрія ПРОДАНА - УНІАН), запропонований проект постанови узгодило без будь-яких зауважень», - сказав М.СЕМЕРЕЖКО.

При цьому він зазначив, що на стадії узгодження Мінпаливенерго запевнило профільне міністерство, що хімічні підприємства зможуть безперешкодно укладати договори з ДК «Укртрансгаз» на транспортування закупленого у нерезидентів ресурсу.

При цьому, за словами чиновника, ухвалена постанова передбачає, що розмитнення природного газу, закупленого за такими контрактами, відбуватиметься на загальних підставах через Енергетичну митницю.

У той же час М.СЕМЕРЕЖКО зазначив, що ухваленою постановою вносяться зміни у попередні рішення уряду, згідно з якими НАК «Нафтогаз України» визначався єдиним покупцем імпортного газового ресурсу, в частині надання такої можливості 6 підприємствам-виробникам азотних добрив.

“А те, що когось щось бентежить у питаннях закупівель… Звичайно, відповідними постановами було надане таке право тільки НАК «Нафтогаз України», але ухвалена постанова в цій частині вносить зміни у попередні”, - сказав він.

При цьому М.СЕМЕРЕЖКО зазначив, то в ході розгляду постанови на засіданні Кабміну, в проекті документа були враховані зауваження про заборону хімпідприємствам самостійно реалізовувати закуплений за прямими договорами газ як на території України, так і за її межами.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств - виробників азотних мінеральних добрив, яким дозволяється здійснювати закупівлю імпортного природного газу, що використовується як технологічна сировина, безпосередньо у газовидобувних компаній за окремими договорами з нерезидентами України. У перелік включені ВАТ «ДніпроАзот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн «Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот» і ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» заявив, що закупівля будь-яких обсягів газу окремими підприємствами - виробниками азотних мінеральних добрив у газовидобувних компаній за окремими договорами з нерезидентами України приведе до порушення газового балансу України і Російської Федерації.

Зокрема, НАК зазначає, що на підставі підписаного 3 жовтня 2008 року на міжнародному рівні меморандуму між прем`єр-міністрами України і Російської Федерації «Про співпрацю в газовій сфері», НАК «Нафтогаз України» визначена як єдиний імпортер газу в Україну.

Даний документ є підставою для укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів між НАК і ВАТ «Газпром».

Таким чином, наголошується в повідомленні, саме ці компанії визначають баланс газу для власних країн на поточний період.

Також «Нафтогаз» зазначає, що закупівля газу окремими виробниками добрив у нерезидентів приведе до ускладнення виконання контрактів між суб`єктами господарювання обох країн і порушення положень міжурядового меморандуму, що, у свою чергу, призведе до небажаних економічних наслідків.