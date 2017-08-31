ГПУ готує підозру міністру інфраструктури Омеляну - ЗМІ

Генеральна прокуратура України вивчає низку фактів, які можуть вказувати на порушення закону діючими міністрами.

Серед них - голова Мінфіну Олександр Данилюк і міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише видання "Апостроф".

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"По кожному з них надійшла інформація про порушення законів, яка перевіряється. Але найбільш близькі до вручення повідомлень про підозру сьогодні два міністри. Першим із них став міністр фінансів Олександр Данилюк. А другим може виявитися міністр інфраструктури Володимир Омелян", - повідомило джерело видання в ГПУ.

На даному етапі відносно Омеляна збирається інформація про можливі порушення з його боку. Дані розслідування поки не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року міністр інфраструктури Володимир Омелян завив, що не буде подавати у відставку і має намір "триматися до останнього патрона". За словами Омеляна, він відчуває себе спокійно в кріслі міністра, оскільки йде по правильному шляху.