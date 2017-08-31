Луценко має намір добиватися відставки Данилюка - ЗМІ

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір добиватися відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це пише видання "Апостроф".

Відмова керівника Мінфіну підвищувати зарплати прокурорам з вересня цього року і скорочення фінансування відомства стали головними причинами конфлікту між Юрієм Луценком і Олександром Данилюком, якого ГПУ підозрює в ухиленні від сплати податків в період з 2010 по 2014 рік, стверджує джерело "Апострофа" в Генпрокуратурі.

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Луценко налаштований іти до кінця в цій справі, наполягаючи на відставці міністра.

"Навіть якщо Олександр Данилюк погодиться збільшити фінансування Генпрокуратури в проекті бюджету, це не вплине на рішення Луценко", - зазначає джерело.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків.

18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.

Данилюк вважає незаконним рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення від сплати податків. За його словами, прокуратура перевищила повноваження, звертаючись до суду. Кримінальний процесуальний кодекс України чітко передбачає, з чим прокурор може звертатися до суду, та клопотання прокурора, суд має право розглядати. У Кримінальному процесуальному кодексі відсутні відповідні повноваження прокурора при призначенні перевірок.