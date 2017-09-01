Порошенко побачив загрозу у навчаннях Росії в Білорусі й нагадав про обіцянки Лукашенка

Президент України Петро Порошенко заявляє про можливі загрози територіальній цілісності України у зв’язку з проведенням спільних стратегічних навчань Білорусі і РФ "Захід-2017".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у коментарі журналістам у Харкові.

«Щодо навчань - «Захід» ми з великою уважністю ставимося до проведення цих навчань. Бачимо можливості загрози, у тому числі й для територіальної цілісності України», - заявив він.

«Я можу наголосити, що під час візиту президента Білорусі Лукашенка ми окремо обговорювали це питання, і ми отримали запевнення, що ні в якому разі з території Білорусі ні зараз, ні в майбутньому не буде загрози. Я сподіваюся, що це слово буде дотримано, немає підстав це ставити під сумнів. Зараз ми будемо уважно моніторити, щоб уся техніка, яка була завезена до навчань (до Білорусі – УНІАН) була виведена і загрози були зняті», - наголосив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.