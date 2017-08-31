Під час навчань у Білорусі ЗС РФ можуть пробити "коридор" до Калінінградської області – речник ЗСУ

Російсько-білоруські спільні військові навчання можуть закінчитися спробою прориву бійців без знаків розпізнавання у бік Калінінградської області.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив речник Генерального штабу Збройних Сил полковник Владислав Волошин.

"Там є Сувалкський коридор, який Білорусь і російську Калінінградську область роз'єднує. Це досить невелика відстань, це Польща і Литва. І провести в цьому коридорі таку операцію з "іхтамнєтами" досить просто. Як показали події в Криму і на Донбасі", - пояснив Волошин.

Ще однією небезпекою цих навчань він назвав загрозу того, що певна частина російського збройного контингенту може залишитися у Білорусі.

"Росія заявила, що вона ввела до Білорусі 3 тис. військових. При цьому, скільки вона насправді ввела, ніхто не знає, вона може 3 тис. вивести. 3-и ввела, 3-и вивела... А скільки реально вона там може залишити? Тому ми не виключаємо цієї можливості (того що частина росіян, які братимуть участь у навчаннях, залишать у Білорусі - ред.)", - зазначив речник Генштабу.

При цьому він нагадав вислів Путіна "їх там немає". "Їх там теж "не буде". Вони так само можуть сховати їх у Білорусі і сказати: "Це не наші військові", - наголосив Волошин.

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Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони Росії запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.