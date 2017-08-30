Росія навчаннями у Білорусі попереджає Захід, щоб він не втручався у військові авантюри Кремля - Турчинов

Російська Федерація проведенням спільних з Білоруссю навчань «Захід-2017» хоче попередити західні країни, аби ті не втручалися в нові військові авантюри Кремля на територіях таких незалежних держав, як Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів на отримання житла військовослужбовцям Національної гвардії України.

Він вважає, що необхідно оцінювати такі навчання об'єктивно.

"Така величезна армада, яка створюється під час цих навчань, це спільне угрупування, такий колосальний ресурс, який витрачається на ці навчання - я приведу приклад - тільки залізничних платформ, які задіяні у цих навчаннях, понад 7 тисяч для перекидання військ тощо", - наголосив Турчинов.

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"Безумовно, просто викидати колосальний ресурс, щоб тільки хизуватися своїми здобутками, мабуть, це нерозумно. Тому Російська Федерація цими навчаннями демонструє свою здатність до ведення континентальної війни, масштабної війни в Європі, і саме це, на їх думку, може бути попередженням для Заходу, щоб не втручався в нові авантюри, в тому числі, військові авантюри, які Кремль може спровокувати як на теренах України, так і на теренах інших незалежних країн", - наголосив Турчинов.

"Ми не виключаємо, що частина озброєння і військових можуть залишитися на території Білорусі, можуть бути створені нові військові бази, але ми зможемо це констатувати тільки після того, як ці навчання будуть завершені", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони Росії запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.